2021'de kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!

Çalışanların hemen hepsi emekli olacakları tarihi merak ediyor. Emeklilik için üç önemli şart olmasına rağmen bazı avantajlarla tarihi erkene çekmek de mümkün. Erkek çalışanlar, erken emeklilik uygulamasından yararlanmak için askerlik borçlanması hakkını kullanırken kadın çalışanlar doğum borçlanması seçeneğinden faydalanır. Kadın çalışanların doğum nedeni ile iş hayatına ara vermesi emeklilik zamanını doğrudan etkiler. Doğum borçlanması işte bu döneme ait primlerin geriye dönük olarak ödenmesine imkan vererek erken emeklilik sağlar. Peki doğum borçlanması şartları nelerdir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? İşte doğum borçlanması hakkına dair merak edilen detaylar...
DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?
Kadın sigortalıların doğum borçlanması hakkından yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla resmi başvurularını iletmeleri gerekir. Aynı zamanda vatandaşların doğum borçlanması hakkından yararlanması için şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.
-Doğumun öncesinde kadınların 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsünde işe başlamış olması şarttır.
-Kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaştıkları dönem için adına Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmemesi gerekir.
Kadın sigortalıların ilk doğumunu yaptıktan sonra iki yıllık süre dolmadan ikinci doğum gerçekleşebilir. Bu durumda kadınlar ikinci doğum için de borçlanma talebini iletebilir. Ayrıca ilk ve ikinci doğum arasında geçen süre de doğum borçlanmasına dahil edilir.
Doğum borçlanması için staj sigortasının başlangıç tarihi kadınların sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir. Emeklilik hesaplamasından farklı olarak staj başlangıcı hesaplama için oldukça önemlidir.
Doğum borçlanması için her çocuk için 2 yıllık borçlanma hakkı verilir. Çocukların vefat etmesi halinde ise doğum borçlanması süresi ölüm tarihine kadar geçen süre ile kısıtlanır.