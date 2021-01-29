2021'de kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!

Kadın sigortalıların ilk doğumunu yaptıktan sonra iki yıllık süre dolmadan ikinci doğum gerçekleşebilir. Bu durumda kadınlar ikinci doğum için de borçlanma talebini iletebilir. Ayrıca ilk ve ikinci doğum arasında geçen süre de doğum borçlanmasına dahil edilir.

Doğum borçlanması için staj sigortasının başlangıç tarihi kadınların sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir. Emeklilik hesaplamasından farklı olarak staj başlangıcı hesaplama için oldukça önemlidir.

Doğum borçlanması için her çocuk için 2 yıllık borçlanma hakkı verilir. Çocukların vefat etmesi halinde ise doğum borçlanması süresi ölüm tarihine kadar geçen süre ile kısıtlanır.