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    • SGK
    • 29.01.2021 14:11
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    • 29.01.2021 14:11
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    2021'de kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!

    Milyonlarca çalışan emekli olma beklentisinde. Emeklilik tarihini de merak eden çok sayıda çalışan var. Çalışan kadınlara öncesi ve sonrasına ilişkin birtakım haklar verilmiştir. Bu haklar çerçevesinde kadınların iş hayatından uzak kalmasına imkan verilir. Ancak kadınların ara verdikleri dönem için işveren tarafından na prim ödemesi yapılmaz. Prim ödenmemesi ise emeklilik zamanını etkileyebilir. Kadınlardaki doğum borçlanmasının bir benzeri ise erkeklerde borçlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu imkan erkeklerin yaş şartını bir yıla kadar geriye çekiyor ve erken emeklilik fırsatı sunuyor.

    takvim.com.tr
    2021'de kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl...

    Çalışanların hemen hepsi emekli olacakları tarihi merak ediyor. Emeklilik için üç önemli şart olmasına rağmen bazı avantajlarla tarihi erkene çekmek de mümkün. Erkek çalışanlar, erken emeklilik uygulamasından yararlanmak için askerlik borçlanması hakkını kullanırken kadın çalışanlar doğum borçlanması seçeneğinden faydalanır. Kadın çalışanların doğum nedeni ile iş hayatına ara vermesi emeklilik zamanını doğrudan etkiler. Doğum borçlanması işte bu döneme ait primlerin geriye dönük olarak ödenmesine imkan vererek erken emeklilik sağlar. Peki doğum borçlanması şartları nelerdir? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? İşte doğum borçlanması hakkına dair merak edilen detaylar...

    DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

    Kadın sigortalıların doğum borçlanması hakkından yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla resmi başvurularını iletmeleri gerekir. Aynı zamanda vatandaşların doğum borçlanması hakkından yararlanması için şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

    -Doğumun öncesinde kadınların 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsünde işe başlamış olması şarttır.

    -Kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaştıkları dönem için adına Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmemesi gerekir.

    Kadın sigortalıların ilk doğumunu yaptıktan sonra iki yıllık süre dolmadan ikinci doğum gerçekleşebilir. Bu durumda kadınlar ikinci doğum için de borçlanma talebini iletebilir. Ayrıca ilk ve ikinci doğum arasında geçen süre de doğum borçlanmasına dahil edilir.

    Doğum borçlanması için staj sigortasının başlangıç tarihi kadınların sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir. Emeklilik hesaplamasından farklı olarak staj başlangıcı hesaplama için oldukça önemlidir.

    Doğum borçlanması için her çocuk için 2 yıllık borçlanma hakkı verilir. Çocukların vefat etmesi halinde ise doğum borçlanması süresi ölüm tarihine kadar geçen süre ile kısıtlanır.

        DOĞUM BORÇLANMASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

        Hizmet akdiyle ya da kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar ile bu kişilerin hak sahipleri doğum borçlanması talebini iletebilirler. Kişilerin doğum borçlanması talebi için sigortalının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapılması yeterlidir.

        Kamu görevlileri ve bunların hak sahiplerinin "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı" adresine borçlanma talep dilekçesi ile bizzat doğum borçlanması başvurusunu iletmesi istenir.

        DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

        Doğum borçlanması hesaplaması o yılın güncel brüt asgari ücreti üzerinden belirlenir. 2020 yılı içerisinde doğum borçlanmasının taban ve tavan

        ödemeleri hesaplanmıştır. Buna göre; günlük taban olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si, günlük tavan olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak düzenlenmiştir.

        ÖRNEK HESAPLAMA

        Ayşe Hanım 1989 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında bir çocuk dünyaya getirdi ve çalışmaya 4 yıl ara verdi. Daha sonra tekrar işe girdi. Emeklilik tarihi geldiğinde yaşı ve yılının dolmuş olmasına rağmen 700 günlük bir prim eksiği bulunduğu söylendi. Ayşe Hanım bu 700 gün için yaklaşık 2 yıl daha çalışmak zorunda. Oysa doğum yaptığı için bu süreyi borçlanarak (satın alarak) 2 yıl erken emekli ola bilir. Çünkü her çocuk için 720 gün borçlanma imkanı bulunuyor. Fatma Hanım ise 1989'da ilk kez sigortalı oldu. Bu tarihten itibaren sadece 2.200 gün prim ödedi. Ancak iki çocuk dünyaya getirdi. Şimdi çalışma imkanı yok. Bu durumda Fatma Hanım'ın emekli olma şansı da bulunmuyor. Ancak devreye doğum borçlanması giriyor ve iki çocuk için 1.440 günlük borçlanma ile 3.600 günü yakalıyor. Fatma Hanım artık yaş şartını tamamlayıp emekli olabilir.

            ERKEKLER DAHA AVANTAJLI

            KADINLARDAKİ doğum borçlanmasının bir benzeri ise erkeklerde askerlik borçlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu imkan erkeklerin yaş şartını bir yıla kadar geriye çekiyor ve erken emeklilik fırsatı sunuyor. Askerlik borçlanmasının yaşı öne çekmesi için öncelikle sigortanın askerden sonra yapılmış olması gerekiyor. Bundan sonra da ilk kez sigortalı olduğunuz tarih sizin ne kadar avantaj yakalayacağınızı ve kaç gün borçlanmanız gerektiğini belirliyor. Dolayısıyla askerlik borçlanması herkes için farklı sonuçlar doğuruyor. Kimi çalışan bir aylık borçlanma ile 1 yaş erken emekli olurken kimisi için bu süre 12 aya kadar çıkabiliyor.

            ISE GİRİS TARİHİ ÖNE ÇEKİLİRSE

            AHMET Bey 11.05.1970 doğumlu. 14.01.1990 tarihinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladı. Askerliğini ise işe girmeden önce yani 1987 yılında yaptı. Ahmet Bey bu durumda 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim günü şartlarıyla emekli olabiliyor. Buna göre emekli olacağı tarih, 11.05.2022. Oysa bu süreyi kısaltma şansı var. Çünkü sigortadan önce askerlik yaptı. Ahmet Bey eğer işe giriş tarihini 23.11.1989 tarihinden önceye çekebilirse 51 yaşında emekli olabiliyor. Burada da devreye askerlik borçlanması giriyor. Yapacağı 2 aylık borçlanma ile işe giriş tarihini 14.11.1989 yapacak ve 11.05.2021'de emekli olup 1 yıl fazla maaş alacak.
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            Haberler SGK 2021'de kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!