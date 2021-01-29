Arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları yer alıyor. Milyonlarca kişi erken emekli olmanın hayalini kursa da bunlar için bazı şartlara sahip olmak gerekiyor. Peki 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları nedir? Erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyorlar mı? Kadın ve erkek çalışanda bu konu değişiklik gösterir mi? İşte 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emeklilik durumlarına dair detaylar…
1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NASILDI?
1999 yılından önce emekli olmak isteyenler için sadece emeklilik prim gün sayısı ve sigortalılık süresi dikkate alınıyordu.
Yani kanuna göre 20 - 25 yıl arası sigortalı olanlar ve 5000 ile 5975 gün arasında prim gün sayısı olanlar emekli olabiliyordu.
EYT YASASI SONRASI DÜZENLEMELER YAPILIYOR MU?
Ülkemize EYT yasasının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş mağdur olmuştu. Prim ve günlerinin dolması ardından yaşlarını beklemek zorunda kalan vatandaşlara sırasıyla gerekli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olabilmek adına belirli haklar verilecek.4447 sayılı kanun yürürlüğe girmeden evvel, ülkemizde emekli olabilmek için gerekli şartlar şunlardı:emeklilik için kadınların 20 ve erkeklerin ise 25 yıl çalışmış olmaları
EYT yasanın yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için yaş şartı getirildi. Yatırdığı prime göre emeklilik hakkını kazanmasına rağmen yaşa takılanlar gerekli yasaların düzelmesini beklemektedir.1999 yılında 8 Temmuz öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Diğer vatandaşlar için ise halen karar bekletiliyor.