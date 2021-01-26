Kadınlar için anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Kadınlar hemen emekli olabilir!

Kadın çalışanlar için geçmiş senelerde çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma ihtimali bulunuyor.
Hem çalışıp hem de çocuk sahibi olan bayanlar doğum borçlanması sayesinde 6 sene erken emekli olabiliyor. Sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için doğum borçlanması ihtimali torba kanunla yaşamımıza girmişti. Her çocuk için 2 senelik borçlanma ihtimali bulunuyor. Buna göre 3 çocuk için borçlanan bir anne 6 yıl yani 2160 gün prim kazanabiliyor.
Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!
Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.
1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.
Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik
SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:
Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.
Doğum yapan annelerin, doğum öncesi çalışma primlerinin ödemiş olması gerekir.
Sigortası bulunmayan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanamaz.
Doğum sonrası, anneye prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.
Bu şartlara sahip olan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanabilmektedir. Doğum borçlanması ile SGK erken emeklilik koşullarından yararlanmak için başvurunun nasıl yapılacağını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz. Başvuru için gerekli evraklar, başvuru adımları içerisinde sunulmuştur.