Kadınlar için anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Kadınlar hemen emekli olabilir!

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01.01.2002 girişliyim. 3635 prim günüm var. Suat Y.

İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.

15.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 22.06.1982 doğumluyum, 4000'e yakın prim günüm var. Metin A.

İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

1983 yılından sigorta girişi bulunan 1963 doğumlu bayanım. 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Geriye dönük ödeme yapılır mı? N.Ö.

Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta.

1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. Eğer en az 3600 prim günü tamamlayabilirseniz doğum gününüzün gün ve ayına göre bu yıl emekli olabilirsiniz.