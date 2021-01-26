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    • SGK
    • 26.01.2021 14:25
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    • 26.01.2021 14:25
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    Kadınlar için anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Kadınlar hemen emekli olabilir!

    Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Peki, kadınlara hakkı hangi durumlarda geçerli? Kadınlar 'dan emeklilik sürelerini kısaltmak için ne yapabilirler? borçlanması için ne yapmak gerekiyor? için doğum borçlanması müracaatı nereye yapmak gerekiyor? Kendi primleriyle bunu tamamladığında yaşı da uygunsa 6 yıl çalışıp beklemeden erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasının üç şartı bulunuyor. İlk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor. Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor.

    takvim.com.tr
    Kadınlar hemen emekli olabilir! 6 yıl erken emekli olma fırsatı...

    Kadın çalışanlar için geçmiş senelerde çıkarılan yasalar ve düzenlemeler sayesinde çocukları üzerinden prim kazanma ihtimali bulunuyor.
    Hem çalışıp hem de çocuk sahibi olan bayanlar doğum borçlanması sayesinde 6 sene erken emekli olabiliyor. Sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuk için doğum borçlanması ihtimali torba kanunla yaşamımıza girmişti. Her çocuk için 2 senelik borçlanma ihtimali bulunuyor. Buna göre 3 çocuk için borçlanan bir anne 6 yıl yani 2160 gün prim kazanabiliyor.

    Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!

    Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.

    1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

    Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik

    SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:

    Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.

    Doğum yapan annelerin, doğum öncesi çalışma primlerinin ödemiş olması gerekir.

    Sigortası bulunmayan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanamaz.

    Doğum sonrası, anneye prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.

    Bu şartlara sahip olan anneler, erken emeklilik koşullarından faydalanabilmektedir. Doğum borçlanması ile SGK erken emeklilik koşullarından yararlanmak için başvurunun nasıl yapılacağını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz. Başvuru için gerekli evraklar, başvuru adımları içerisinde sunulmuştur.

        Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik Başvurusu

        SGK erken emeklilik için doğum borçlanması müracaatı, Sosyal Sigortalar Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır. SGK erken emeklilik başvurusu için izlenecek adımlar, şu şekilde sıralanır:

        Sosyal Sigortalar Kurumu İl veya İlçe Müdürlüğüne gidilmelidir.

        Başvuru sırasında nüfus cüzdanı fotokopisi götürülmelidir.

        Kurum aracılığı ile '' doğum borçlanması başvuru formu'' doldurulmalıdır.

        Erken emeklilik için başvuru yapılacağı iletilip, form eksiksiz doldurulmalıdır.

        Form kurum tarafından kayda alınır.

        Sonuçlar başvuru yapılan kurumdan takip edilip, olumlu sonuç alınması halinde erken emeklilik koşulundan faydalanılır.

        DOĞUM BORÇLANMASI HESABI NASIL YAPILIR?

        Doğum borçlanması hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken ilk kural, doğum borçlanmasının alt ve üst sınırlarının oluşudur. Alt sınırı açıklanan brüt asgari ücret olurken, üst sınır ise brüt asgari ücretin yaklaşık 6,5 katı olarak hesaplanmaktadır. Aylık brüt ücret 30'a bölünür ve prime esas günlük kazanç ortaya çıkar. Ortaya çıkan ücretin %32'si de günlük doğum borçlanması miktarını ortaya koyar.

        1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması için ödeyeceğiniz günlük;

        – En düşük doğum borçlanma tutarı 27,28,
        – En yüksek doğum borçlanma tutarı ise; 177,35 TL'dir.
        1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması miktarları
        – 1 aylık doğum borçlanması primi 818,4 TL
        – 2 aylık doğum borçlanması primi 1.636,8 TL
        – 3 aylık doğum borçlanması primi 2.455,2 TL
        – 6 aylık doğum borçlanması primi 4.910,4 TL
        – 1 yıllık doğum borçlanması primi 9.820,8 TL
        – 2 yıllık doğum borçlanması primi 19.641,6 TL şeklinde olmaktadır.

        NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

        01.01.2002 girişliyim. 3635 prim günüm var. Suat Y.
        İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.

        15.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 22.06.1982 doğumluyum, 4000'e yakın prim günüm var. Metin A.
        İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

        1983 yılından sigorta girişi bulunan 1963 doğumlu bayanım. 1994 ile 2006 yılları arasında prim boşluğum var. Geriye dönük ödeme yapılır mı? N.Ö.
        Yasalarda geriye dönük borçlanma veya ara boşlukları borçlanarak ödeme gibi bir düzenleme bulunmamakta.
        1983 yılındaki SSK girişinizden sonra doğum yapmışsanız ve doğumdan sonraki günlerde adınıza prim yatmamış ise en fazla 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. Eğer en az 3600 prim günü tamamlayabilirseniz doğum gününüzün gün ve ayına göre bu yıl emekli olabilirsiniz.
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        Haberler SGK Kadınlar için anında 2160 gün prim günü kazanıp 6 yıl erken emekli olma fırsatı... Kadınlar hemen emekli olabilir!