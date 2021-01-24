SGK, emeklilere verdiği maaşlar dışında çeşitli adlarla ödemeler yapıyor. Annelere verilen doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı cenaze yardımları, iş göremezlik ödenekleri bunlardan birkaçı. Bu ödemelerin birçoğu sizin müracaatınız olmadan çıkarılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Hakkınız olan bu paraları almadığınızda belli bir süre sonra bloke oluyor ve SGK'ya geri dönüyor. Bu zamana kadar basın aracılığı ile yapılan onca çağrıya ve SMS ile yapılan kişiye özgü bildirimlere rağmen yine binlerce kişi devlet tarafından, tarafına yatırılan paraları ilgili kurumlara giderek teslim almadı.