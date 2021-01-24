SGK, emeklilere verdiği maaşlar dışında çeşitli adlarla ödemeler yapıyor. Annelere verilen doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı cenaze yardımları, iş göremezlik ödenekleri bunlardan birkaçı. Bu ödemelerin birçoğu sizin müracaatınız olmadan çıkarılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Hakkınız olan bu paraları almadığınızda belli bir süre sonra bloke oluyor ve SGK'ya geri dönüyor. Bu zamana kadar basın aracılığı ile yapılan onca çağrıya ve SMS ile yapılan kişiye özgü bildirimlere rağmen yine binlerce kişi devlet tarafından, tarafına yatırılan paraları ilgili kurumlara giderek teslim almadı.
Bu süre daha önceleri 6 ay olarak uygulanıyordu ve mağduriyetler çoğalmıştı. Bir düzenleme ile süre 12 olarak yenilenmiş oldu. Bu tür unutulan paralar maaşlarda çok görülmese de yukarıda belirttiğimiz ödeneklerde fazlaca rastlanıyor. Vatandaşlar kendilerine çıkarılan bu ödeneklerden haberdar olmadıkları için çekmiyor. Bekletilen paralar yılda 50 milyon lirayı buluyor. 5 yıllık süre içinde hiçbir müracaat olmadığı takdirde kuruma gelir olarak kaydediliyor.
NE YAPILMALI
SGK'dan bağlanan bu tür ödenekleri görebilmek e-Devlet sisteminden çok kolay. Burada isterseniz kendi kişisel banka hesabınızı yazarak paranın oraya aktarılmasını talep edebiliyorsunuz. Ya da ilgili kamu bankasına kimliğinizle giderek parayı alıyorsunuz. İş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği cenaze yardımı, ölüm geliri gibi paraların bağlandıktan sonra takvim.com.tr 5 yıl içinde talep edilmesi gerekiyor. Eğer geçerli bir mazeretiniz varsa, örneğin hastalık gibi bu durumda zaman aşımına bakılmıyor. Ancak bunu belgelemek gerekiyor.