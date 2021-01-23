Aylık 609 ve 1657 lira verilecek! Çoğu kişi bu ödemeleri bilmiyor! Başvuru şartları nelerdir?

Vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Özellikle pandemi sürecinde pek çok destek devreye alındı. Vatandaşa ekonomik anlamda destek olmak amacıyla yapılan ödemeler devam ediyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı ödemeleri devam ederken başvurular halen alınıyor. Ancak ödenekten yararlanmak isteyenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları başlıklar halinde derledik. Ödemeler ve başvuru hakkında bilgilere takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla birçok vatandaşı ilgilendiren ücretlere zam yapıldığı bildirildi. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1657 lira olduğu belirtilirken Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarını 2021 yılında arttırdıklarını vurguladı.
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR ARTTI?
2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarı 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engelli kişilerin aylığının 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının 914 liraya, engelli yakını aylığının 609 liraya ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarının ise 1657 liraya çıkartıldığı açıklandı.
Zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Korumalı İş yeri" modeli ile iş yerleri için her bir engelli adına ödenen aylık tutarı 2021 yılında 914 liraya yükseltildi.
2021 OCAK AYI ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır.