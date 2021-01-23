Aylık 609 ve 1657 lira verilecek! Çoğu kişi bu ödemeleri bilmiyor! Başvuru şartları nelerdir?

Vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Özellikle pandemi sürecinde pek çok destek devreye alındı. Vatandaşa ekonomik anlamda destek olmak amacıyla yapılan ödemeler devam ediyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı ödemeleri devam ederken başvurular halen alınıyor. Ancak ödenekten yararlanmak isteyenlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları başlıklar halinde derledik. Ödemeler ve başvuru hakkında bilgilere takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla birçok vatandaşı ilgilendiren ücretlere zam yapıldığı bildirildi. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1657 lira olduğu belirtilirken Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarını 2021 yılında arttırdıklarını vurguladı.