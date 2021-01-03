Hemen dilekçeyi verin! 48 yaşında nasıl emekli olurum? Emeklilik yaşı kaç?

EMEKLİ AYLIĞINIZ YÜKSELİR

Soru: 1974 doğumluyum. Halen Bağ-Kurluyum ve 9000 gün prim ödemem var. Yaştan dolayı emeklilik bekliyorum. Ancak prim ödemeye devam ediyorum. Primimi artırmamın bana emekliliğimde bir faydası olur mu? İrem Kuşan Bülent Gürsoy

Cevap:Geçmişte yatırdığınız prim tutarlarının emekliliğinizde alacağınız emekli aylığına katkısı farklı olacaktır. Eğer asgari ücret üzerinden yatırılmışsa alacağınız maaş düşük, yok asgari ücretin iki katı ve üzerinde prim yatırılmışsa emekliği maaşınız da ona göre yüksek olacaktır. Prim gününüzü doldurduktan sonra asgari ücret üzerinden prim yatırmaya devam ederseniz emekli aylığınız fazla etkilenmez. Ancak prim gününüzü doldurduktan sonra prim yatırmaya devam ederseniz emekli aylığınız da yükselir.