Emekli olmak için aranan şartlar prim gün sayısını ve yaş haddini doldurmak. Aranan bu şartlardan prim günü doldurmamış vatandaşlar 4500 günden emeklilik şartları için araştırma yapmaya başladı. Özel şartlarla sağlanan bu emeklilik modelinde vatandaşların gün ve yaş şartlarını da sağlamaları gerekiyor. SGK'nın sağladığı bir diğer emeklilik yöntemi ise 4500 günle emeklilik.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
Buna göre;
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan kadın işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 senelik sigortalılık süresinde emekli olabilir.
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir.
Erkeklerde 4500 günden emeklilik şartı;
25 sene sigortalılık süreci ve 60 yaşını doldurma şartı vardır. Buna göre:
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulmuş
– 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulmuş
– 05.2014 ve sonrası için emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmak gerekmektedir.
Kadınlarda 4500 günden emeklilik şartı;
4500 prim gününün doldurulmasının yanı sıra 58 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kadın çalışanlarda da erkeklerde olduğu gibi 25 senelik sigorta hizmeti aranmaktadır.
– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 52 yaşın doldurulmuş
– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 54 yaşın doldurulmuş
– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 56 yaşın doldurulması
– 05.2011 ve sonrası için emekli olmak isteyen kadın vatandaşların 58 yaşını doldurması gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. M. ARSLAN
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.
■ 1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. R.A
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yılınız tamam. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.
■ 01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra, 2 çocuğum bulunuyor. E. AK
2005 yılındaki başlangıcınıza göre en az 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.