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    • 12.01.2021 15:53
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    Bu yöntemle erken emekli olabilirsiniz! Emeklilik bekleyenlere talih kuşu!

    Milyonlarca çalışanın en önemli amacı bir an önce emekli olmaktır. Bu bağlamda için çeşitli formüller vardır. Haberimizde bu formülleri sizler için derledik. Emeklilik için birinci müjde çocuklar. Kadın çalışanlar çocukları üzerinden prim kazanma imkanı buluyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2190 gün tam olarak 6 yıl kazandırıyor.

    takvim.com.tr
    Bu yöntemle 2190 gün önce erken emekli olabilirsiniz!

    Çalışma hayatında yer alan vatandaşlar uzun yıllar boyunca emeklilik için uğraş veriyorlar. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    2190 GÜN KAZANABİLİRSİNİZ!

    Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar prim borçlanması yapmaları bu primleri ödemeleri durumunda erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Peki nedir askerlik borçlanması ve doğum borçlanması. İşte detaylar;

    Askerlik borçlanması ile vatandaşlar askerlik yapmış oldukları süreleri sigortalı olarak borçlanabilirler. Askerli borçlanması Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, SGK kurumuna askerlik görevlerini yerine getirdiklerini gösterir ve bir dilekçe ile başvuru yaparak bu sürenin sigorta primlerini ödeyerek borçlanma yaparlar. Bu borçlanma ile emekliliğine belli bir süre kalan bir vatandaş bu borçlanma ile emekliliğini öne çekebilirler.

    Kadın çalışanlarda aynı borçlanmayı doğum borçlanması ile yapabilirler. Kadınlar üç çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2190 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar.

    BİR GÜNLÜK DOĞUM BORÇLANMASI BİLE EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKEBİLİR

    Staj sigortası ile normal çalışma tarihi arasında doğan çocuk için doğum borçlanması yapıldığında, sigorta başlangıç tarihi borçlanma yapılan süre kadar geriye çekilir. Örneğin 1990 yılında bir ay staj yaparken kısa vade sigorta primi ödenmiş kadın, 24 Mayıs 1994 tarihinde sigortalı çalışmaya başlamışsa, bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar doğum borçlanması yapabilir. Emeklilik için primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanabilir.
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    Haberler SGK Bu yöntemle erken emekli olabilirsiniz! Emeklilik bekleyenlere talih kuşu!