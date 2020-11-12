Bu yöntemle erken emekli olabilirsiniz! Emeklilik bekleyenlere talih kuşu!

2190 GÜN KAZANABİLİRSİNİZ!

Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar prim borçlanması yapmaları bu primleri ödemeleri durumunda erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Peki nedir askerlik borçlanması ve doğum borçlanması. İşte detaylar;

Askerlik borçlanması ile vatandaşlar askerlik yapmış oldukları süreleri sigortalı olarak borçlanabilirler. Askerli borçlanması Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, SGK kurumuna askerlik görevlerini yerine getirdiklerini gösterir ve bir dilekçe ile başvuru yaparak bu sürenin sigorta primlerini ödeyerek borçlanma yaparlar. Bu borçlanma ile emekliliğine belli bir süre kalan bir vatandaş bu borçlanma ile emekliliğini öne çekebilirler.

Kadın çalışanlarda aynı borçlanmayı doğum borçlanması ile yapabilirler. Kadınlar üç çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2190 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar.