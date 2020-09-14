2020 gözlük camı fiyatları ne kadar, devlet ne kadarını karşılıyor?

SGK GÖZLÜK YARDIMI NE KADAR?



Sosyal Güvenlik Kurumu kendi bünyesinde ki bütün vatandaşlarına 3 yılda yalnız 1 kez olmak üzere;

Uzak Çerçeve Bedeli; 37,80 TL

Yakın Çerçeve Bedeli; 37,80 TL. (40 yaş üstü prespiyopi teşhisi ile yazılan yakını görme gözlüğü)

Bunun dışında gözlük çerçevesi alan kişi eğer yerli üretim bir çerçeve alırsa Sgk'nın ödediği çerçeve fiyatı 43,20 olur.

Anlaşıldığı üzere SGK kendi bünyesinde ki her hastasına 3 yıl da 1 kez olmak şartıyla 37,80 yada 43,20 TL çerçeve alması için katkıda bulunur.

Mesela kişi 400 TL değerinde bir çerçeve 200 TL değerinde bir cam alabilme özgürlüğüne sahip olduğu gibi 150 TL çerçeve 100 TL değerinde ki bir camı da alabilir. Toplam tutardan Sgk'nın ödediği rakam düşülür arada kalan fark gözlük kullanıcısı tarafından ödenir.



E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖZLÜK HAKKI SORGULAMA



Sosyal Sigortalar Kurumu E-Devlet uygulaması ile, gözlük ödemesi yapılan kişilerin kaydını yapıyor ve yeni gözlük sorgulamasının ne zaman yapılacağını internet üzerinde sorgulamalarına müsaade ediyor. Sosyal Sigortalar kurumu Ne zaman Gözlük Camı Değiştirebilirim isimli uygulamasını kısa mesaj servisine de uyarlamış. Hatta e-devlet sitesinde bir görsel ile kullanıcılara bu konuda bilgi veriliyor.

Eğer sizinde E-Devlet şifreniz var ise, Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama sayfasında e-imza veya mobil şifreniz ile bağlanarak online sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Açılan sayfaya giriş yapmadan evvel PTT' den aldığınız şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada gözlük alma hakkınız olup olmadığı sorgulanmaktadır. Örneğin sağ cam bilgisi hakkınız olmadığı gösteriliyor ise yukarıdaki durum gibi gözünüzde bir değişiklik olmaksızın cam değiştirilmesi mümkün olmamaktadır.



KISA MESAJ İLE GÖZLÜK SORGULAMA

Gözlüğünü yenilemek isteyenler, 5502 nolu numaraya CAM TC AİLE SIRA NO yazarak kısa mesaj gönderiyorlar ve bu sorgulamanın sonunda aşağıda ki görselde görüldüğü üzere, kullanıcının hangi tarihte yeniden gözlük alabileceği bildiriliyor.

