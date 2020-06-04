SSK mı yoksa Bağkur mu avantajlı? sorusunu vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. SSK ile Bağ-Kur arasında emeklilik hesaplamalarında önemli farklar bulunuyor. Ayrıca eğer 1 Ekim 2008 sonrası çalıştığı limited şirkete ortak olan birisi Bağ-Kur primi yatırmazsa bu kez SSK primlerinin de silinmesi söz konusu olabiliyor. Peki SSK emekli olmak mı yoksa Bağkur'dan emekli olmak mı emekli maaşı açısından daha avantajlı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Emeklilikte SSK mı Bağkur mu avantajlı?
SGK rehberinin haberine göre, SSK'ya geçmek birkaç farklı avantaj sağlıyor: Özellikle 2000 yılı öncesi girişli Bağ-Kurluların SSK'ya geçmesi halinde emekli aylıkları %10-15 civarı daha yüksek bağlanıyor. Bağ-Kurlular SSK ya geçerek 10 yıla varan erken emeklilik hakkına kavuşuyor. Bunun yanında Bağ-Kur'da 7200 gün kadınlar, 9000 gün erkekler prim ödemek zorundadırlar. SSK'dan 5000 ile 7200 günle emekli olunabiliyor. SSK'dan 08.09.1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kurda en az 5400 günle emeklilik hakkı var.
Son yıllarda Bağ-Kur'dan SSK'ya geçişler arttı. Emeklilikte son 2520 gün çok önemli. Çünkü hangi statüden emekli olacağınız son ödenen 2520 güne bağlı. 2520 gün 7 yıldır. Yarısı da 3,5 yıl. Yani 1260 günden 1 fazla prim ödeyerek emekli olacağınız statüyü belirleyebilirsiniz. Emeklilikle ilgili merak edilen soruları Ekrem Sarısu yanıtladı.
Soru: 20 Ağustos 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Kasım 1991. SSK'ya 3250 gün prim ödemem var. Ayrıca Bağkur'a da 4498 gün prim ödedim. Bağkur'dan 510 gün de silinmiş primim var. Son dört yıldan beri sigortalıyım. Kendi şirketim var. Ama Bağkur'a geçmedim. Silinmişle beraber toplam 8258 gün primim var. Bağkur'a geçiş yapsam ve 9000 günü tamamlasam yaşı beklemeden emekli olabilir miyim? Aydın Gökmen.
Ne zaman emekli olurum?
Cevap: 1 Mart 2011'den itibaren Bağkurlular, kendi işyeri dışında başka bir işyerinde sigortalı çalışarak SSK'ya prim ödeyebiliyor. Bu nedenle son 4 yıldan beri SSK'ya ödediğiniz primler geçerli ve son yedi yıl hesabına göre SSK'dan emekli olacaksınız. SSK'dan emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan Bağkurlu olmanızı gerektiren faaliyetinize son verip bundan sonra prim ödemeseniz de 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Bağkur şartlarıyla emekli olmak için Bağkur'a SSK'dan sonra en az 1260 gün prim ödemeniz gerekir. Ancak Bağkur'dan hangi yaşta emekli olacağınızı hesaplayabilmek için 1 Haziran 2002 itibarıyla prim ödeme gün sayınızın bilinmesi gerekiyor. Bu tarih itibarıyla prim gün sayınızı bildirmeniz halinde emekli olacağınız yaşı hesaplarız. Ancak, SSK'dan emekli olmanız avantajlı.
2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?
Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir. Kanser (Baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
Epilepsi
Demans
Beyin tümörleri
Parkinson sendromu
Serebral palsi
Multiple Skleroz (MS)
Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Görme azlığı
Retina kanamaları
Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
Anemi
Kol, bacak gibi organ kaybı
Behçet hastalığı
Gastrointestinal kanamalar
Karaciğer sirozu
Karaciğer nakli
Kalp yetmezliği
Kalp kapak hastalıkları
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Kalp nakli
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Tüberküloz
AIDS