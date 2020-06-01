Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli bulunuyor. Bu sayıya her gün yenileri de eklenmekte. Emekli olan ve emekliliği yakın olan vatandaşların merak ettiği SSK 4A-4B emeklilik maaşı nasıl hesaplanır? sorusuna anlaşılması son derece kolay cevap niteliğinde olan haberimizi mutlaka okuyun. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı hesaplama işlemi hakkında detayları öğrenmek istiyor. Emeklilik yaşı ve emekli maaşı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizin içerisinde sizin için derledik. Emekli olma yaşı ise sigortalı olarak ilk işe başlama tarihi belirliyor. Mesela sigorta başlangıç tarihi 2000 yılından daha önce olanlar, 2000 yılından sonra sigortalı olanlardan daha yüksek emekli maaşı alacaklardır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL ÖĞRENİLİR?
4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?
4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet linkine tıklayarak, gerekli olan TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf yahut tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Emekli maaşı sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa şifreyi PTT üzerinden alabilirsiniz.
Daha sonra aram kısmına 4A emekli aylık bilgisi, 4B emekli aylık bilgisi ya da 4C yazarak kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Listede aylık bilgisi kısmına tıkladıktan sonra açılan sayfada aylık gelir bilginize detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de görüntüleyebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?
ERKEKLER
|İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|09.09.1976 ve öncesi
|25
|Yok
|
5000
|
09.09.1976 - 23.05.1979
|25
|44
|5000
|
24.05.1979 - 23.11.1980
|25
|45
|5000
|
24.11.1980 - 23.05.1982
|25
|46
|5075
|
24.05.1982 - 23.11.1983
|25
|47
|5150
|
24.11.1983 - 23.05.1985
|25
|48
|5225
|
24.05.1985-23.11.1986
|25
|49
|5300
|
24.11.1986 - 23.05.1988
|25
|50
|5375
|
24.05.1988 - 23.11.1989
|25
|51
|5450
|
24.11.1989 - 23.05.1991
|25
|52
|5525
|
24.05.1991 - 23.11.1992
|25
|53
|5600
|
24.11.1992 - 23.05.1994
|25
|54
|5675
|
24.05.1994 - 23.11.1995
|25
|55
|5750
|
24.11.1995 - 23.05.1997
|25
|56
|5825
|
24.05.1997 - 23.11.1998
|25
|57
|5900
|
24.11.1998 - 09.09.1999
|25
|58
|5975
|
09.09.1999 - 20.04.2008
|25
|60
|7000
|
01.05.2008 - 31.12.2035
|25
|61
|7200
KADINLAR
|
İşe Başlama Tarihi
|Sigortalılık Süresi
|Yaş şartı
|Prim Günü
|
01.04.1981 ve öncesi
|20
|Yok
|5000
|
01.04.1981-08.09.1981
|20
|38
|5000
|
09.09.1981-23.05.1984
|20
|40
|5000
|
24.05.1984-23.05.1985
|20
|41
|5000
|
24.05.1985-23.05.1986
|20
|42
|5075
|
24.05.1986-23.05.1987
|20
|43
|5150
|
24.05.1987-23.05.1988
|20
|44
|5225
|
24.05.1988-23.05.1989
|20
|45
|5300
|
24.05.1989-23.05.1990
|20
|46
|5375
|
24.05.1990-23.05.1991
|20
|47
|5450
|
24.05.1991-23.05.1992
|20
|48
|5525
|
24.05.1992-23.05.1993
|20
|49
|5600
|
24.05.1993-23.05.1994
|20
|50
|5675
|
24.05.1994-23.05.1995
|20
|51
|5750
|
24.05.1995-23.05.1996
|20
|52
|5825
|
24.05.1996-23.05.1997
|20
|53
|5900
|
24.05.1997-23.05.1998
|20
|54
|5975
|
24.05.1998-23.05.1999
|20
|55
|5975
|
24.05.1999-08.09.1999
|20
|56
|5975
|
09.09.1999-30.04.2008
|20
|58
|7000
|
01.05.2008-31.12.2035
|20
|58
|7200
BAĞ-KUR'LU ERKEKLER 01.06.2002 İTİBARİYLE…
|
25 yılı doldurmasına kalan süre
|Prim ödemesi gereken süre
|Emekli olacağı yaş
|
2 yıl ve daha az
|25
|44
|
2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay
|25
|45
|
3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl
|25
|46
|
5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay
|25
|47
|
6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl
|25
|48
|
8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay
|25
|49
|
9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl
|25
|50
|
11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay
|25
|51
|
12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl
|25
|52
|
14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay
|25
|53
|
15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl
|25
|54
|
17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay
|25
|55
|
18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl
|25
|56
|
20 yıldan fazla-21 yıl
|25
|57
|
21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl
|25
|58
KADIN MEMURLAR İÇİN 23.05.2002 İTİBARİYLE…
|
20 yılı tamamlamaya kalan süre
|Kesenek ödeme süresi
|Yaş
|
2 yıl veya daha az
|20
|40
|
2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az
|20
|41
|
3 yıldan fazla- 4 yıl
|20
|42
|
4 yıldan fazla-5 yıl
|20
|43
|
5 yıldan fazla-6 yıl
|20
|44
|
6 yıldan fazla-7 yıl
|20
|45
|
7 yıldan fazla-8 yıl
|20
|46
|
8 yıldan fazla- 9 yıl
|20
|47
|
9 yıldan fazla-10 yıl
|20
|48
|
10 yıldan fazla- 11 yıl
|20
|49
|
11 yıldan fazla-12 yıl
|20
|50
|
12 yıldan fazla- 13 yıl
|20
|51
|
13 yıldan fazla- 14 yıl
|20
|52
|
14 yıldan fazla- 15 yıl
|20
|53
|
15 yıldan fazla-16 yıl
|20
|54
|
16 yıldan fazla-17 yıl
|20
|55
|
17 yıldan fazla
|20
|58
ERKEK MEMURLARIN 23.05.2002 İTİBARİYLE
|
25 yılı tamamlamasına kalan süre
|
Kesenek ödeme süresi
|
Yaş
|
2 yıl ve daha az
|
25
|
44
|
2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay
|
25
|
45
|
3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl
|
25
|
46
|
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay
|
25
|
47
|
6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl
|
25
|
48
|
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay
|
25
|
49
|
9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl
|
25
|
50
|
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay
|
25
|
51
|
12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl
|
25
|
52
|
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay
|
25
|
53
|
15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl
|
25
|
54
|
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay
|
25
|
55
|
16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl
|
25
|
56
|
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay
|
25
|
57
|
21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl
|
25
|
58
|
22 yıldan fazla
|
25
|
60
SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Sigorta başlangıcı
|% 80 üzeri
|% 60-79
|% 40-59
|05.08.1991 ve daha önce
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl - 3600 gün
|
06.08.1991-05.08.1994
|15 yıl - 3600 gün
|15 yıl 8 ay- 3680 gün
|16 yıl -3760 gün
|
06.08.1994-05.08.1997
|15 yıl - 3600 gün
|16 yıl 4 ay - 3760 gün
|17 yıl - 3920 gün
|
06.08.1997- 05.08.2000
|15 yıl - 3600 gün
|17 yıl - 3840 gün
|18 yıl - 4080 gün
|
06.08.2000-05.08.2003
|15 yıl - 3600 gün
|17 yıl 8 ay - 3920 gün
|19 yıl - 4240 gün
|
05.08.2003-30.09.2008
|15 yıl - 3600 gün
|18 yıl - 4000 gün
|20 yıl - 4400 gün
SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Sigorta başlangıcı
|% 60 ve üzeri
|% 50-59
|% 40-49
|?01.10.2008-31.12.2008
|15 yıl - 3700 gün
|16 yıl - 3700 gün
|18 yıl - 4100 gün
|
01.01.2009-31.12.2009
|15 yıl - 3800 gün
|16 yıl - 3800 gün
|18 yıl - 4200 gün
|
01.01.2010-31.12.2010
|15 yıl - 3900 gün
|16 yıl - 3900 gün
|18 yıl - 4300 gün
|
01.01.2011-31.12.2011
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4000 gün
|18 yıl - 4400 gün
|
01.01.2012-31.12.2012
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4100 gün
|
18 yıl - 4500 gün
|
01.01.2013-31.12.2013
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4200 gün
|18 yıl - 4600 gün
|
01.01.2014-31.12.2014
|15 yıl - 3960 gün
|16 yıl - 4300 gün
|18 yıl - 4680 gün
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|Engellilik oranı
|Sigorta süresi
|Prim günü
|Yüzde 40-49
|18 yıl
|4680
|Yüzde 50-59
|16 yıl
|4320
|Yüzde 60 ve üstü
|15 yıl
|3960