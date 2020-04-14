İlk Maaş Kesilir Endişesiyle Hak Aranmıyor

SGK tarafından bu hakkın çok bilinmemesinin nedenlerinden biri de özellikle ilk, temel maaşın kesilmesi endişesidir. Bir diğer neden ise bireylerin bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını arası olarak ifade edilebilmektedir. Bu uygulamada hangi sigortalılık sistemine bağlı olduğu sorgulanmadan (4/A/B/C) vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse SSK emeklisi olan bir kadın, eşinin vefat etmesinden sonra BAĞ-KUR ise BAĞ-KUR, SSK ise SSK ya da emekli sandığı ödemesi de alabiliyor. Fakat ödeme ise SSK veya Bağ kurluolması durumunda dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alabilmektedir.

SGK'dan Çift Maaş Nasıl Alınır?

SGK'dan yetim veya dul aylığı alan bir kadın ikinci bir maaşı alabilir. Bu noktada SSK emeklisi babasından maaş alma hakkı bulunan kadın, Bağkur'lu kocasının vefat etmesi durumunda buradan bir bi maaş alabilir.

3 Maaş Olabilir; Vefat eden eş veya babandan biri Bağkur, diğeri Emekli Sandığı emeklisi, çalışan kadın ise SSK emeklisi ise 3 maaş alma durumu oluşuyor.