Kısa, uzun dönem ya da bedelli askerlik süreçlerinde sigortalı erkek işçiler çalıştığı kurumdan belirlenen süre çerçevesinde ayrılmak zorunda kalırlar. Askerlik döneminde erkek işçilerin çalışma hayatına ara vermesi bu dönem içerisinde sigorta primlerinin ödenmemesi anlamına gelir. Sigorta primleri emeklilik zamanını doğrudan etkileyen bir faktördür. Erkek işçilerin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla er ve erbaş olarak silahaltına alınan veya yedek subaylık hazırlanan sigortalı erkek çalışanların bu dönemlere ilişkin sonrasında prim ödemesi yapmasına imkan verilir.

Askerlik Borçlanmasında Gerekli Olan Şartlar Nelerdir? Kimler Askerlik Borçlanması Hakkından Yararlanabilir?

5510 sayılı kanun ile erkek çalışanlara özel olarak verilen askerlik borçlanması hakkının kapsamı ve şartlarını belirlenmiştir. Sigortalı çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyenlerin belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekir.

• Erkek çalışanların vatani görevini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekir. Yedek subay hazırlık dönemleri ve yedek subay okulda geçen sürede askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.