İşte o formül! 6 yıl erken emekli olma şartları nedir? 2160 gün daha erken emekli olabilirsiniz!

Erken emeklilik ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Her çalışanın en büyük hayali erken emekli olmaktır. Bu anlamda haberlerimizde sürekli olarak erken emeklilik formüllerini veriyoruz. Eğer sigortadan sonra doğum yapmışlarsa 2160 gün formülüyle 6 yıl erken emekli olabilirler. Bunun için de çeşitli yollarla prim ödemek, erkekler için sigortadan sonra 25 yıl kadınlar için 20 yıl beklemek, yine işe ilk girilen tarihe göre belli bir yaşı doldurmak gerekiyor. Bu noktada 9 Eylül 1999 öncesi işe girenler daha avantajlı. Sonrasında işe girenler için hem prim günü arttı hem de yaş şartı yükseldi.
ANNELE MÜJDE
Emekliliği öne çekmenin de yolları var. Borçlanma bunlardan birisi. Erkekler askerlik borçlanması yaparken kadınlar da doğum borçlanmasıyla erken emekli olabiliyor. Son yapılan düzenlemeyle kadınların borçlanabilecekleri çocuk sayısı 2'den 3'e çıkartıldı. Bu sayede kadınlar her çocuk için 2 yıl olmak üzere 6 yıl kazanıyor. Bu da toplamda 2160 gün prim anlamına geliyor. Üstelik bu haktan sadece SSK'lılar değil memur ve Bağ-Kur'lu anneler de yararlanabiliyor. Burada ilk şart çocukların sigortalı olduktan sonra doğmuş olması. Daha sonra çocuğun yaşaması gerekiyor.
Bir diğer şartta borçlanılacak dönemde çalışmıyor olmak isteniyor. Bu borçlanma annelerin 6 yıl erken emekli olmasını sağlıyor.
■ Eşim 1995 girişli. 450 gün primi var. 3 çocuğumuz var. Borçlanma yapıldıktan sonra ne kadar SSK'lı olarak çalışması gerekir. Hayrettin AKDOĞAN
450 günle emekli olması mümkün görünmüyor. En az 3600 gün gerekiyor. Çocukları borçlanabilir ve 2160 gün kazanır. 3600 güne tamamladığında 58 yaşında emekli olur.
■ Babam 1993 yılından beri sürekli SGK'lı olarak çalışıyor. Primi doldu yaşı bekliyor. Annemin 8 günlük SGK girişi bulunmakta. Rüya ATABAY
Babanızın primi ve yılı dolmuşsa 54 yaşında emekli olacak. Bu yüzden yaşının dolmasını bekleyecek ki 54 yaş emeklilik için genç bir yaş. Annenizin 8 günlük primle emekli olması mümkün değil.
■ 1976 doğumluyum. 1996'dan 7 ay çiftçi Bağ- Kur girişim var. 2006 yılından bu yana SSK girişim var. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Bağ-Kur girişim emekli maaşımı düşürür mü? Nevzat AKIN
7 aylık Bağ-Kur girişi sizin emekli maaşınızı düşürmez. Eğer memur olarak çalışıyorsanız zaten memuriyetteki şartlarınızla emekli maaşı alırsınız.
■ 1973 doğumluyum. 1991 sigorta girişim var. Güvenlik koruyucusuyum. 24 yıldır görev yapıyorum. 8550 gün sigortam var. İşten ayrılırsam ne kadar tazminat alırım ya da ne zaman emekli olurum? Hikmet ÖZCAN
İşe giriş tarihinizi tam vermemişsiniz 51 ya da 52 yaşında emekli olursunuz, priminiz tamam. Tazminat hesabı ise her yıl için bir brüt maaş olarak yapılıyor. 24 ile son brüt maaşınızı çarpacaksınız.
ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI
DOĞUM BORÇLANMASI
Kadın çalışanlar sahip oldukları çocukların sayısına göre prim kazanma imkanına sahip olabiliyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Doğum borçlanması için gereken koşullar şöyle;
– Doğumdan önce SSK tescilinin olması,
– Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.)
– Doğumdan sonraki iki yıl içinde çocuğun sağ olması.
ASKERLİK BORÇLANMASIYLA ERKEN EMEKLİLİK
Askerlik yapmadan önce sigortalı olarak çalışmış kimseler emeklilik yaşını doldurduğu zaman prim gün sayısı eksik ise SSK'ya askerlik borçlanması yaparak prim gün sayısını arttırabilir. Askerliğini yedek subay olarak yapanlar, yedek subay okulunda geçirdiği süreyi borçlanabilmektedir. Er olarak askerlik yapanlar ise tercihlerine göre bu sürenin bir kısmını ya da tamamını borçlanabilirler. Askerlik borçlanması yapılarak sigorta başlangıç tarihini askerlik yaptığı süre kadar öne çeker ve bu tarihe göre emekli olur. Özellikle emeklilikte yaşa takınlanlarda çok işe yaramaktadır. Kişilerin yaş beklemeden emekli olmalarına imkan sağlamaktadır.
YAŞTAN EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik olarak bilinen yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile yaştan emekli olabilirsiniz. İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olanlar için yaş şartları şöyledir;
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında,
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında,
24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında,
24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında.
Kadınlarda ise;
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında,
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında,
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,
24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyor.
EVLAT EDİNMİŞ KADINLARIN BORÇLANMASI
Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Sigortalı olarak çalışan kadınlar 2 yaşından küçük olmak şartıyla evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlıyor. Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlar da doğum borçlanması yapabiliyorlar. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlenmiştir.
ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLANLAR
Sürekli olarak başkasının bakımına muhtaç olan ve ağır bir engeli bulunan çocukların anneleri erken emeklilikten yaralanabiliyor. Engelli çocuğu olan kadınların çalışma günleri 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Böylelikle emeklilik yaşı da daha erkene çekiliyor. Ayrıca bu tarihten itibaren prim gün sayılarının da dörtte biri indirilmiş oluyor. Bu yasadan yararlanabilmek için erken emeklilik için başvuracak kadınların çocuklarının engellik durumunu gerekiyor ve tüm çalışan kadınlar yararlanabiliyor.
NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim ekranına ulaşarak, ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için yapmanız gerekenlerse;
• E-Devlet Kapısı sayfasına girin (turkiye.gov.tr.).
• E-Devlet sistemine giriş yapın (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı).
• Sistemde e-hizmetler sayfasına girin.
• E-hizmetler sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumu listesine ulaşın.
• Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına tıklayın.
• Ne Zaman emekli olurum sayfasında bulunan sigorta kolu kısmından (4A/4B/4C) seçimini yapın.
• SGK hizmete bağlama tarihini girin.
Bu işlemlerin ardından birkaç saniye içerisinde sigorta kolu ve hizmete başlama tarihine göre normal olarak "emeklilik yaşı", "hizmet süresi" ve "emeklilik prim gün sayısı" bilgilerini öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
4B Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4B yani Bağkur sigortalısı iseniz 4B ne zaman emekli olabilirim öğrenme seçimini E-SGK portalındaki "Vatandaş" hizmetleri ekranında yapmalısınız.
Uygulama ekranına ise açılan ekrandaki sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra emeklilik hesaplamanız için;
• Tam veya Kısmi olacak şekilde emeklilik türü seçimini yapın.
• Cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girin.
Özel durumunuz varsa;
• Maluliyet var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Maluliyet Derecesini "%" üzerinden seçin.
• erken yaşlanma var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Bakıma muhtaç malul çocuk varsa karşısını işaretleyin.
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorsanız;
• "Sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olmak istiyorum" karşısındaki boş kutucuğa tıklayın.
4C Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
Emekli Sandığı(4C) sigortalısı yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olarak çalışıyorsanız yine Sosyal Güvenlik Kurumu' nun "E-SGK" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. 4C ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için;
• Doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinizi girin.
• 4C dahilindeki hizmetlerinizi, hizmet başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerinizi girin.
• Devredilen 4A (SSK), devredilen (4B) ve 506SK/Madde 20 dahilindeki hizmetleriniz mevcutsa ekleyin.
"Hesapla" tuşuna basarak, hesaplamayı tamamlayabilirsiniz.
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