Milyonlarca vatandaş emeklilik şartlarını araştırıyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyorlar. SGK tarafından 1999 tarihinden önce sigortası başlayanlara müjdeli haber verildi. SGK bünyesi içerisinde yer alan işveren ya da bağımsız olarak 4A, 4B, 4C sigorta türlerinden birinde çalışma hayatlarına devam eden vatandaşlar, 3 bin 600 gün yerine 1999 gün primi tamamlayarak emeklilik hakkı elde edebilecekler. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olarak çalışanların 3600 günden emekli olması için; sigortalılık süresi, işçinin yaşı ve prim günü miktarına bakılıyor. Tüm bu şartların yanı sıra; kişilerin sigorta başlangıç tarihi de emeklilik zamanını doğrudan etkiler.
3 bin 600 günden emekli olmak için vatandaşlarından,
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde olanlar,
15 yıllık sigorta ödeme süresini tamamlamış olanlar,
3600 prim günü ödenmesi yapılan işveren ya da isteklere bağlı olarak SGK ödenmesi yapılanlar,
Yaş şartını yerine getirenler faydalanabiliyor. Ayrıca Prim günlerini doldurmamış olan erkeklerin 59 yaşında, kadınların da 58 yaşında emekli olma hakkı tanınıyor.
Kadınlar İçin Erken Emeklilik Yaşı Kaçtır?
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki döneme ait olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihleri ile yaşları emeklilik zamanı etkiler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005= 52 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008= 54 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011= 56 yaşında
24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkekler İçin Erken Emeklilik Yaşı Kaçtır?
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki döneme ait olan erkeklerin 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihleri ile yaşları emeklilik zamanı etkiler.
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005= 56 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008= 57 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011= 58 yaşında
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014= 59 yaşında
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra= 60 yaşında
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
3600 günden erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait bir giriş içermesi gerekir. Belirlenen tarih ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların diğer şartları da yerine getirmesi halinde erken emekli olmasına imkan tanılıyor. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe sahip olması şartı aranılır. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin 5400 prim günün doldurulması gerekir. 3600 günden erken emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 1999 yılı öncesi olmasının yanında vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin ardından kişinin emeklilik yaşı tespit edilebilir.
3600 Günden Erken Emekli Olanların Maaşı Ne Kadardır?
15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin tamamlanma tarihi alınacak olan emekli maaşlarını da birebir olarak etkiler. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekli maaşının sonraki dönemlerde sigortalanan kişilere göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda emekli maaşlarını prim ödemelerinin tavandan ya da tabandan yapılması da etkiler. 3600 günden emekli olanların normal prim ödemelerine göre alabileceği maaşlar belirlenmiştir:
• 31.12.1999 tarihinden önce emekli olanlar: 1600 TL
• 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olanlar: 1400 TL
• 2008 yılı ve sonrasında emekli olanlar: 1200 TL
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