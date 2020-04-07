Milyonlarca vatandaş emeklilik şartlarını araştırıyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyorlar. SGK tarafından 1999 tarihinden önce sigortası başlayanlara müjdeli haber verildi. SGK bünyesi içerisinde yer alan işveren ya da bağımsız olarak 4A, 4B, 4C sigorta türlerinden birinde çalışma hayatlarına devam eden vatandaşlar, 3 bin 600 gün yerine 1999 gün primi tamamlayarak emeklilik hakkı elde edebilecekler. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olarak çalışanların 3600 günden emekli olması için; sigortalılık süresi, işçinin yaşı ve prim günü miktarına bakılıyor. Tüm bu şartların yanı sıra; kişilerin sigorta başlangıç tarihi de emeklilik zamanını doğrudan etkiler.