Bugünkü
Takvim

SGK hak tanıdı! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! 10 senede...

Milyonlarca çalışanın arzusu bir an önce emekli olabilmektir. Bu bağlamda internet üzerinden çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. (4A), BAĞ-KUR(4B), (4C) ve diğer kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkekler 59, kadınlar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar. Ayrıca 10 yıl çalışıp emekli olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? tarihi, 08.09.1999 olarak belirlenmiştir.

  • SGK
  • 16.03.2020 12:22
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 12:46
ABONE OL
10 senede emekli olma başvuru şartları nedir?

Emeklilik hayali kuranların sorguladıkları 3600 günden emekli olmak ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken kişinin sigorta girişidir. Ayrıca kadın ve erkek çalışanda değişiklik gösterir. SSK'dan 15 yıl ve 3600 prim günü üzerinden emekli olmak isteyenler için şartlar nelerdir? 3600 günden emekli olanların alacağı maaş miktarları ne kadardır? 3600 günden emekli olma koşulları arasında sigorta girişinin 08.09.1999 tarihinden önce veya bu tarihte yapılmış olması yer alır. Devletin belirlediği yaş kriterlerine göre, erkek çalışanlar 55 yaşına geldiklerinde, kadın çalışanlar ise 54 yaşına geldiklerinde emekli olurlar.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK SGK hak tanıdı! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! 10 senede...
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri