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Bunu yaparsanız... 2160 gün daha olabilirsiniz! 6 yıl erken emekli olma şartları nedir?

lik ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Her çalışanın en büyük hayali erken emekli olmaktır. Bu anlamda haberlerimizde sürekli olarak erken emeklilik formüllerini veriyoruz. Eğer dan sonra doğum yapmışlarsa 2160 gün formülüyle 6 yıl erken emekli olabilirler. Bunun için de çeşitli yollarla prim ödemek, erkekler için sigortadan sonra 25 yıl kadınlar için 20 yıl beklemek, yine işe ilk girilen tarihe göre belli bir yaşı doldurmak gerekiyor. Bu noktada 9 Eylül 1999 öncesi işe girenler daha avantajlı. Sonrasında işe girenler için hem prim günü arttı hem de yaş şartı yükseldi.

  • SGK
  • 16.03.2020 17:47
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 17:49
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Bunu yaparsanız... 2160 gün daha erken emekli olabilirsiniz!

Erkek çalışanlar için olduğu gibi kadın çalışanlar için de erken emekli olabilmeleri için tanınan bazı haklar bulunuyor. Bu hak, doğum yapan kadınların çalışamadıkları dönemler için prim ödeyerek emekliliklerini erkene çekmeye olanak veriyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Bir kısmı primlerini doldurmayı beklerken bir kısmı da yaş şartı için zamanın geçmesini istiyor. Türkiye'de emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının üçünün aynı anda tamamlanması gerekiyor. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var.

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