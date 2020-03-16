Erkek çalışanlar için olduğu gibi kadın çalışanlar için de erken emekli olabilmeleri için tanınan bazı haklar bulunuyor. Bu hak, doğum yapan kadınların çalışamadıkları dönemler için prim ödeyerek emekliliklerini erkene çekmeye olanak veriyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Bir kısmı primlerini doldurmayı beklerken bir kısmı da yaş şartı için zamanın geçmesini istiyor. Türkiye'de emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının üçünün aynı anda tamamlanması gerekiyor. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var.

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