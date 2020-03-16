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Buna hakkınız var! Babanızdan maaş alabileceğinizi biliyor musunuz? İşte başvuru şartları ve ücret miktarı

2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomik kalemler yeniden düzenlendi. oranının açıklanmasının ardından başta asgari ücret olmak üzere, emekli aylıkları ve memur maaşlarına zam yapıldı.  Eşi vefat eden ya da boşanmış kadınlar ile yetim çocuklar için bağlanan sosyal yardımlarda enflasyon oranından nasibini alarak arttırıldı. Peki, 2020 yılından dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Aylıktan yararlanmak için belirlenen şartlar nelerdir? İşte, dul ve yetim aylığına dair öğrenilmek istenilen detaylar… Dul ve yetim aylığında vefat eden kişinin maaşından kesintiler yapılır.

  • SGK
  • 16.03.2020 10:22
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 10:23
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Buna hakkınız var! Babanızdan maaş alabileceğinizi biliyor musunuz?

Dul ve yetim aylığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın ve çocukları korumaya yönelik olarak düzenlenmiş sosyal bir haktır. Eşinden boşanmış ya da eşi vefat eden dul kadınlar ile yetim kalmış çocukların hayatlarını devam ettirebilmesi için sağlanan maddi destek için ilgili bakanlık ve kurum tarafından şartlar belirlenmiştir. Çocuklara bağlanan yetim aylığında ise; erkek çocukların eğitim görmedikleri durumlarda 18 yaşına kadar aylık alması mümkündür. Ortaöğretim eğitimi görenler 20 yaşına; yükseköğrenim görenler ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler. Yetim kalan kız çocuklarında ise; maaş sigortalı olarak çalışma ve medeni hallerine göre değişiklik gösterir.

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