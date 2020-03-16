Buna hakkınız var! Babanızdan maaş alabileceğinizi biliyor musunuz? İşte başvuru şartları ve ücret miktarı

Dul ve yetim aylığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın ve çocukları korumaya yönelik olarak düzenlenmiş sosyal bir haktır. Eşinden boşanmış ya da eşi vefat eden dul kadınlar ile yetim kalmış çocukların hayatlarını devam ettirebilmesi için sağlanan maddi destek için ilgili bakanlık ve kurum tarafından şartlar belirlenmiştir. Çocuklara bağlanan yetim aylığında ise; erkek çocukların eğitim görmedikleri durumlarda 18 yaşına kadar aylık alması mümkündür. Ortaöğretim eğitimi görenler 20 yaşına; yükseköğrenim görenler ise 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler. Yetim kalan kız çocuklarında ise; maaş sigortalı olarak çalışma ve medeni hallerine göre değişiklik gösterir.

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