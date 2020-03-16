Bu dilimde olanlar dikkat! Emeklilik tarihini beklemeden erken emekli olabilirsiniz!

SGK bazı hastalığı olan vatandaşlar için erken emeklilik kolaylığı sağlıyor. Allah vermesin ama bu hastalıklar varsa erken emekli olunabiliyor. Hangi durumda erken emekli olunabilir? Hastalığı olan kişiler erken emekli olabilirler mi? Erken emeklilik imkanı olan hastalıklar hangileri? Bunlara benzer sorulara sosyal güvenlik uzmanından cevap geldi. Son yıllarda diyabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması, malulen emeklilik taleplerini de artırdı. Bu konuda bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az 10 yıl yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor..

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