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Bu dilimde olanlar dikkat! Emeklilik tarihini beklemeden erken emekli olabilirsiniz!

'dan erken emekli olabilirsiniz. Bu bağlamda bu hastalıkları olanlar emeklilik tarihini beklemeden erken emekli olabilirler! mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden lılara hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da ya da iş göremezlik ödeneği gibi kolaylıklar sunuluyor. Kanser hastalarına da malullük maaşı ödeniyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi.

  • SGK
  • 16.03.2020 11:58
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 12:08
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Emeklilik tarihini beklemeden erken emekli olabilirsiniz!

SGK bazı hastalığı olan vatandaşlar için erken emeklilik kolaylığı sağlıyor. Allah vermesin ama bu hastalıklar varsa erken emekli olunabiliyor. Hangi durumda erken emekli olunabilir? Hastalığı olan kişiler erken emekli olabilirler mi? Erken emeklilik imkanı olan hastalıklar hangileri? Bunlara benzer sorulara sosyal güvenlik uzmanından cevap geldi. Son yıllarda diyabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması, malulen emeklilik taleplerini de artırdı. Bu konuda bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az 10 yıl yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor..

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