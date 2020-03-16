31 lira borçlanma yaparak 2 yıl önce erken emekli olabilirsiniz başlığı altında aramalar internette sıklaştı. Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Bu doğrultuda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birini ele alan SGK rehberi, kadınlarda doğum ve erkeklerde ise askerlik borçlanması gibi prim gün sayısında önemli bir avantaj sağlayan borçlanmayı ele alıyor. Bazen bir gün borçlanma ile sigortalı kişiler iki yıl erken emekli olabiliyor.

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