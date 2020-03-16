Emekli promosyon ödemesi nereden alınır? Hangi banka ne kadar ödüyor? 13 milyon emekliye promosyon uyarısı yapıldı. Mart ayının ilk günlerinde milyonlarca emekli vatandaşa bankalar yeni promosyon tekliflerini sundu ve emekliler kendilerine uygun teklifi incelemeye başladı. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bu kapsamda emekli vatandaşlara koronavirüs vakasının görüldüğü şu günlerde önemli bir uyarıda bulunuldu.

EMEKLİLER PROMOSYON VE MAAŞ UYARISI!

Emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, koronavirüs salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği uyarısı yapıldı.

2020-2023 dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında emeklilere maaş promosyonu yeni sözleşme çalışmalarının tamamlanmasıyla, bu kapsamda banka şubelerinde yoğunluk gözleniyor.

Özellikle koronavirüs salgınının tüm dünyayı etki altına almasının ardından hükümet salgının yayılmasını önlemek için çok sayıda tedbir aldı. Gerekli olmadıkça toplu alanlarda bulunulmaması ve bu dönemi vatandaşların asgari temasla geçirmesi uyarıları yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bankacılık sektörü de bu kapsamda müşterilerine önemli uyarılarda bulundu. Bankacılar salgının en fazla etkilediği yaş grubu içinde olan emeklilerin, halihazırda şubelere promosyon işlemleri için yoğun şekilde geldiğini ifade etti.

Emeklilik promosyon işlemleri başta olmak üzere çok sayıda bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeksizin diğer kanallardan yapılabildiğine dikkati çeken bankacılar, internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirttiler.