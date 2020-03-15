EYT çıktı mı? Ne zaman emekli olabilirim? Erkekler: 43 kadınlar: 38 yaşında emekli olabilecek mi?

Erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli mi olacak? Sorusu iddialar üzerine sorulmaya başlandı. Son günlerde gelen bu iddiaların doğruluğunu takvim.com.tr olarak araştırdık. Meclisten geçme olasılığı düşük olsa da bu tasarı görüşülebilir. Çalışan erkek ve kadınların en büyük hayali erken emekli olabilmektir. Bu bağlamda emeklilik yaşı hem erkeklere hem kadınlar için yüksek bulunuyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sigortası Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor. Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ