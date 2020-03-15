Erkekler: 43 kadınlar: 38 yaşında emekli olabilecek mi? EYT çıktı mı? Ne zaman emekli olabilirim?

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler konu hakkında farkındalık oluşturmak için dernekleşerek çeşitli illerde toplantılar düzenliyor. Emeklili yaşları ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli mi olacak? Soruları sorulmaya başlandı. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Yasa kabul edilirse, 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek. EYT ile ilgili en güncel açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Peki, EYT'de son durum nedir, EYT yasası çıkacak mı?

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