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Erkekler: 43 kadınlar: 38 yaşında emekli olabilecek mi? EYT çıktı mı? Ne zaman emekli olabilirim?

Erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli mi olacak? Sorusu iddialar üzerine sorulmaya başlandı. Son günlerde gelen bu iddiaların doğruluğunu takvim.com.tr olarak araştırdık. Meclisten geçme olasılığı düşük olsa da bu tasarı görüşülebilir. Çalışan erkek ve kadınların en büyük hayali erken emekli olabilmektir. Bu bağlamda emeklilik yaşı hem erkeklere hem kadınlar için yüksek bulunuyor. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Devlet sı Avrupa ülkelerinin seviyesine çekiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar emeklilik yaşının düşürülmesini talep ediyor. Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

  • SGK
  • 15.03.2020 13:48
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 13:48
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Erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli mi olacak?

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler konu hakkında farkındalık oluşturmak için dernekleşerek çeşitli illerde toplantılar düzenliyor. Emeklili yaşları ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emekli mi olacak? Soruları sorulmaya başlandı. Vatandaş bu konuda yeni düzenleme talep ediyor. Yasa kabul edilirse, 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek. EYT ile ilgili en güncel açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Peki, EYT'de son durum nedir, EYT yasası çıkacak mı?

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