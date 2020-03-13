2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak, yerine 5454 sayılı Kanunla birlikte ek ödeme dönemi başlatılmıştır. Peki emekli ek ödemesi nedir? Emekli ek ödeme nasıl hesaplanır? İşte merak edilenlerle ilgili haberimiz... 5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor

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