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2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar için yeni gelişme! Emekli maaşı alanları ve alacakları çok yakından ilgilendiriyor

Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: 2000 yılı sonrası emekli olan yada olacak olanları çok yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. 'de milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Bağkur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar. 2020 yılında emekli maaşı alanlar ve alacak olanlar Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde alacakları 2 bin lira ek ödeme ve promosyonlarla birlikte 3 bin 250 lira ek ödeme alacak.

  • SGK
  • 13.03.2020 15:57
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 15:57
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Emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiriyor!

13 miyon SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda milyonların beklediği ve emekli maaşı alanları ve alacakları yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda emekli maaşı alan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişme TBMM gündeme geldi ve önümüzdeki aylarda karar verilecek. Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. İsa Karakaş'ın "2000 yılı sonrası için emeklilik intibakı nihayet TBMM'de" başlıklı yazısında emekli maaşı alanları yakından ilgilendiren gelişmeler aktarıldı. Detaylar takvim.com.tr'de

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