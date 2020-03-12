SGK, SSK ve Bağkur'lu kadınlar 3600 gün prim sayesinde erken emekli olabiliyor! Peki ya erkekler?

Milyonlarca vatandaş bir an önce emekli olabilmek için gün sayıyor. Emeklilik, sigortalı olarak çalışan kişilerin yaşlılık dönemlerinde hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan maaşın verildiği sosyal bir haktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde işvereni tarafından sigortalandırılan işçilere erken emeklilik kanalı açıldı. Bu kapsamda 3600 prim gününü dolduran sigortalı çalışanlar erken emeklilik hakkı kazanıyor. Peki kimler 3600 günden emeklilikten yararlanabilecek? 3600 günden emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 3600 günden ne zaman, kaç yaşında emekli olunabilir? İşte, 3600 prim günü ile erken emeklilik yasasına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

ERKEN EMEKLİLİK HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ!