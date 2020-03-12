Gözler oradaydı! Erken emekli olup, 2 maaş alacaklar! Mecliste kabul edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti. Meclis'e geldi. 10 bin kişi erken emekli olacak. Asgari ücret teşviği, gazilere ikinci maaş, internetten silah satışına yasak gibi bir çok başlıkta önemli düzenlemeler içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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