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Büyük müjde geldi! Mecliste kabul edildi! Erken emekli olup, 2 maaş alacaklar

talimat vermişti. Meclis'e geldi. 10 bin kişi erken emekli olacak. teşviği, gazilere ikinci maaş, internetten silah satışına yasak gibi bir çok başlıkta önemli düzenlemeler içeren teklif Plan ve 'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle tüm vazife ve harp malülü gazilerimize '' hakkı tanınmış olacak. Yıllardır beklenen bir çalışmaydı.

  • SGK
  • 13.03.2020 10:15
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 10:15
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Erken emekli olup, 2 maaş alacaklar! Mecliste kabul edildi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yeni torba yasa teklifini onayladı. İçerisinde Gaziler için de planlanan uygulamalar yer alan düzenlemenin kabul edilmesiyle tek maaşlarıyla ailelerin, geçindirmeye çalışan gazilerin yüzleri de gülecek. Bu anlamda ekonomi ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Asgari ücret teşviği, gazilere ikinci maaş, internetten silah satışına yasak gibi yeni düzenlemeler var. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Meclise "torba teklif" içinde sunulan gazilere yönelik düzenlemelerin 10 bin vazife ve harp malulü gazinin mağduriyetlerini gidereceğini belirtti.

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