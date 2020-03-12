1999 ve bu tarihinden önce sigorta girişi bulunan vatandaşlara erken emeklilik müjdesi verildi. Sigorta başlangıcı 1999 ve öncesine ait sigorta başlangıcı bulunanların belirlenen şartlara uygun olması halinde erken emeklilik için önlerindeki engeller kaldırıldı. Erken emeklilik için belirlenen şartlara uygun olanlar, emeklilikte aranılan yaş kriterinden ayrı tutulurlar. 3600 prim günün tamamlandığı tarih kişilerin emekli olma zamanını belirler. Halk arasında kısmi emeklilik olarak isimlendirilen 1999 yılı ve önce sigorta girişi olanların erken emekliliği için 3600 prim günün tamamlandığı tarih ve kişinin yaşı önemlidir

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