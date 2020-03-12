Milyonlar tarafından merakla beklenen gelişme SGK tarafından duyuruldu. Bu saaten sonra başka yol ve yöntem denemeyin. Bir çok yerde çıkan erken emeklilik şartı sonrası başka yol denemeyin açıklamasıyla 7200 prim günü ve 3600 prim günü her soruya cevap veren kapsamlı bir açıklama yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT çıkmaması sonrası erken emekli olmak isteyenlere en kapsamlı açıklamayı yaptı. Bunlar haricinde kimse erken emekli olmak için şartlar denemesin uyarısı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte SGK nasıl erken emekli olabilirsiniz sorusuna yanıtı..

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