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100 EURO ödeme yapılacak! Çalışan ve çalışmayan tüm annelere ev hanımlarına E-Devlet üzerinden başvuru ekranı açıldı!

100 Euro ödeme, E-devlet üzerinden başvuruya açıldı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda 687 TL ev hanımı olan annelere ödenecek. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başvurular E-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ekranı E-devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Mart ayındaki kontenjanın artırıldığı duyuruldu. 100 Euro devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmektedir ve , , , , , ve illerinden birinde ikamet etmeniz gerekmektedir. Başka illerde ikamet edenler ile Part Time çalışanlar şu an için faydalanamayacaktır

  • SGK
  • 10.03.2020 13:33
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 13:33
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Çalışan ve çalışmayan tüm annelere 100 EURO ödeme!

Sosyal devlet olma gereği olarak. Devlet önemli projeleri peşi sıra hayata geçiriyor. Bu bağlamda kadınlara 100 Euro yardımlarla ilgili adım atıldı. Devlet destekli yasal destek olmasa da, AB projesinden ibaret olan 100 avroluk yardım, ülkemizde Avrupa Birliği ortak kararıyla finanse ediliyor. Çalışan Çalışmayan Annelere 100 Euro ödeme, E-devlet üzerinden başvuruya açıldı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda 687 TL ev hanımı olan annelere ödenecek. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da başvurular E-Devlet üzerinden alınacak ve başvuru ekranı E-devlet üzerinden yapılmaya başlandı. 100 Euro devlet desteği yararlanmak için 0-60 ay aralığında çocuk sahibi olmanız gerekmektedir.

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