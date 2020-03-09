Bilindiği gibi çalışanlar erken emekli olmanın yollarını internet üzerinden araştırıyor. Bu bağlamda vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. 3600 günden emeklilik konusunda birçok bilinmeyen var. Kimler 3600 günden emeklilik konusunda hangi şartlarda emekli olabilir? Engelliler için erken emeklilik koşulları, devlet tarafından belirlenir. Şartlar arasında engelli vatandaşların, emekli sandığına veya 4A sigorta gurubuna dahil olmaları gerektiği yer alır. Bu sigorta guruplarında yer alanlar, engelliler için erken emeklilik koşullarından faydalanır. Başvurular SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır.

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