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Onlara müjde! Eğer 1991 öncesi girişiniz varsa... 3600 gün prim ödediyseniz anında emekli olabilirsiniz!

3600 gün prim ile emeklilik konusu vatandaşlarımızın en çok soru sorduğu konuların başında geliyor. Türkiye'de bulunan 1.5 milyon engelli vatandaşımızı yakından ilgilendiren konusunda son dönemlerde çokça arama yapılıyor. Engelli vatandaşlarımızın emeklilikle ilgili merak ettiği tüm soruların cevaplarını derledik. 2008 yılı öncesi çalışan engellilerin erken emekliliği, 3600 prim ödeme günü temel alınarak hesaplanmaktadır. 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan kişilerin erken emeklilik koşulları takvim.com.tr'de detaylı olarak verilmiştir.

  • SGK
  • 10.03.2020 09:07
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 09:07
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3600 gün prim ödediyseniz anında emekli olabilirsiniz!

Bilindiği gibi çalışanlar erken emekli olmanın yollarını internet üzerinden araştırıyor. Bu bağlamda vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. 3600 günden emeklilik konusunda birçok bilinmeyen var. Kimler 3600 günden emeklilik konusunda hangi şartlarda emekli olabilir? Engelliler için erken emeklilik koşulları, devlet tarafından belirlenir. Şartlar arasında engelli vatandaşların, emekli sandığına veya 4A sigorta gurubuna dahil olmaları gerektiği yer alır. Bu sigorta guruplarında yer alanlar, engelliler için erken emeklilik koşullarından faydalanır. Başvurular SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır.

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