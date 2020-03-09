Sosyal güvenlik sistemi kapsamında değişiklik yapıldığını ilk olarak sizlere duyurmuştuk. 2008 öncesinde SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Bu bağlamda binlerce kişiye 3.5 yıl erken emekli olabilme müjdesi geldi. Emekli olmak 3.5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. Peki binlerce kişi 3.5 yıl erken nasıl emekli olacak. 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur? Normal şartlarda ne zaman emekli olurum? Detaylar takvim.com.tr'de

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