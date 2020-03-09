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Çalışanları sevindiren haber geldi! 3.5 yıl ! İşte yapılması gerekenler

sistemi kapsamında değişiklik yapıldığını ilk olarak sizlere duyurmuştuk. 2008 öncesinde , Bağ-kur veya kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Bu bağlamda binlerce kişiye 3.5 olabilme müjdesi geldi. Emekli olmak 3.5 yıl müjdesi geldi. Peki binlerce kişi 3.5 yıl erken nasıl emekli olacak. 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur? Normal şartlarda ne zaman emekli olurum? Sosyal Güvenlik Kurumu olarak hangi yaşta olursanız olun geriye doğru 3.5 yıl (1261 gün) önce isteğe bağlı primi ödemeyi kesip 4A statüsüne geçerseniz 3.5 yıl .

  • SGK
  • 09.03.2020 10:51
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 10:51
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3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yapılması gereken...

Yoğun stresli iş hayatı sonrasında çalışanların en büyük beklentisi erken emekli olabilmektir. Erken emekli olmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bu bağlamda erken emekli olmak isteyenlere yol gösterecek bir içerik hazırladık. 3,5 yıl erken emekli olma şartlarını ve müjdesini verdik. Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Bağ-kur'lu olanlar için SSK statüsünde çalışmaları halin erken emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor. Peki 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur? Detaylar takvim.com.tr'de

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