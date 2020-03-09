Yoğun stresli iş hayatı sonrasında çalışanların en büyük beklentisi erken emekli olabilmektir. Erken emekli olmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bu bağlamda erken emekli olmak isteyenlere yol gösterecek bir içerik hazırladık. 3,5 yıl erken emekli olma şartlarını ve müjdesini verdik. Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Bağ-kur'lu olanlar için SSK statüsünde çalışmaları halin erken emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor. Peki 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur? Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ