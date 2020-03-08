Kadın-erkek 3600 gün primiyle erken emekli olabilir müjdesi! 10 senede emekli olma başvuru şartları nedir?

Milyonlarca çalışanın arzusu bir an önce emekli olmaktır. Bu bağlamda en fazla araştırılan ise 3600 günden emekli olma şartlarıdır.

SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkekler 59, kadınlar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar. Ayrıca 10 yıl çalışıp emekli olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? 3600 günden emekli olma tarihi, 08.09.1999 olarak belirlenmiştir. Bu tarih öncesinde çalışmış veya bu tarih itibari ile çalışmaya başlamış olan kişiler, 3600 gün üzerinden emekli olurlar.

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