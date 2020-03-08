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Emekliler alacak mı? , , Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor!

Emekliler alacak mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda , , Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor! 'nin önemli gündemlerinden olan emekliler için yeni bir sistemin üzerinde çalışılıyor. e göre emeklilere çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Milyonlarca çalışan ve emekliye ayrılacak vatandaşlar Hazine ve nın emeklilik sitemi değişecek açıklamaları sonrası merakla beklemeye başladı. Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yanında ek olarak başka ödemeler de alabiliyor. Eşi vefat eden emekli vatandaşlar dul aylığı kapsamında bir ek ödeme alabiliyor. Peki bunun şartları nelerdir? Kimler ek ödeme alabiliyor?

  • SGK
  • 08.03.2020 18:23
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 18:25
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SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor!

Türkiye'de yaklaşık olarak 12.3 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Emekli maaşları ek ödemelerle artıyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. SSK, Bağkur veya emekli sandığı farketmeksizin alınan dul aylığı ödemesinde hangi şartları? Emekliler çift maaş nasıl alabilir şartları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre emekliler için reform niteliğinde çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda emekliler için çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Buna göre SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekliğe ayrılacaklar. Emeklilik sistemi değişecek. Konu ile ilgili olarak ilk emekliliğini prim günü açısından dolduranlar yaşı beklemek içi çalışmak zorunda kalıyordu.

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Haberler SGK Emekliler çift maaş alacak mı? SGK, SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan emekliye ayrılacaklar sistem değişiyor!
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