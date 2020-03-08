Türkiye'de yaklaşık olarak 12.3 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Emekli maaşları ek ödemelerle artıyor. Eşi vefat eden emekli vatandaş dul aylığı kapsamında ikinci bir emekli maaşı alabiliyor. SSK, Bağkur veya emekli sandığı farketmeksizin alınan dul aylığı ödemesinde hangi şartları? Emekliler çift maaş nasıl alabilir şartları nelerdir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara göre emekliler için reform niteliğinde çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda emekliler için çift maaş ve çift emeklilik geliyor. Buna göre SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekliğe ayrılacaklar. Emeklilik sistemi değişecek. Konu ile ilgili olarak ilk emekliliğini prim günü açısından dolduranlar yaşı beklemek içi çalışmak zorunda kalıyordu.

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