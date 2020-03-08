Bugünkü
Takvim

Büyük müjde! 'ye kanun teklifi sunuldu! Ev (hanımları) kadınları emekli olması için şartlar detaylar açıklandı

Milyonlarca ev hanımı için güzel haber geldi. Bu bağlamda 'ye teklif sunuldu. Ev hanımları emekli olması daha önce de gündeme gelmiş fakat herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Son olarak ev hanımları emekli haklarına kavuşabilmesi için TBMM Plan ve 'na "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile kanun teklifi verildi. Sunulan kanun teklifi ile, ev kadınlarının sağlık sı ve emeklilik haklarından yararlandırılması amaçlandığı belirtildi. Ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık primleri belirlenirken; Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınların, kendileri tarafından belirlenecek ncın yüzde 32'si oranında prim ödenecek

  • SGK
  • 08.03.2020 10:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 08.03.2020 10:56
ABONE OL
Ev kadınlarının emekli olması için şartlar detaylar açıklandı

Türkiye'de ev hanımlarının da emekli olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinde detaylar açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan ev kadınları emeklilik teklifinde kadınların ev içerisinde emeklerinin sosyal devlet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirildi. Ev hanımları emekli olacak mı? Ev kadınları emeklilik şartları neler? Ev hanımları emekli maaşı alacak mı? soruların cevapları ve diğer tüm detaylar haberimizde... Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Bunun yanında emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabiliyor. Ayrıca ev hanımlarının da emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Büyük müjde! TBMM'ye kanun teklifi sunuldu! Ev (hanımları) kadınları emekli olması için şartlar detaylar açıklandı
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri