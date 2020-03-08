Türkiye'de ev hanımlarının da emekli olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinde detaylar açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan ev kadınları emeklilik teklifinde kadınların ev içerisinde emeklerinin sosyal devlet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirildi. Ev hanımları emekli olacak mı? Ev kadınları emeklilik şartları neler? Ev hanımları emekli maaşı alacak mı? soruların cevapları ve diğer tüm detaylar haberimizde... Emeklilik için kadın sigortalılar Bağkur kapsamında 9000 gün prim ödemek zorundalar. Bunun yanında emekli olmadan önceki son 3.5 yılda bir işyerinde işçi olarak çalışmış olan kadınlar 9000 gün değil de 7200 gün üzerinden emekli olabiliyor. Ayrıca ev hanımlarının da emekli olabilmek için 58 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

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