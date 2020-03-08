10 senede emekli olma başvuru şartları nedir? Kadın-erkek 3600 gün primiyle erken emekli olabilir müjdesi!

Emeklilik hayali kuranların sorguladıkları 3600 günden emekli olmak ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken kişinin sigorta girişidir. Ayrıca kadın ve erkek çalışanda değişiklik gösterir. SSK'dan 15 yıl ve 3600 prim günü üzerinden emekli olmak isteyenler için şartlar nelerdir? 3600 günden emekli olanların alacağı maaş miktarları ne kadardır? 3600 günden emekli olma koşulları arasında sigorta girişinin 08.09.1999 tarihinden önce veya bu tarihte yapılmış olması yer alır. Devletin belirlediği yaş kriterlerine göre, erkek çalışanlar 55 yaşına geldiklerinde, kadın çalışanlar ise 54 yaşına geldiklerinde emekli olurlar.

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