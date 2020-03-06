Erken emekli olma şartları için önemli detay... 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar dikkat!

Sigorta başlangıcı 1999 senesinden önce olanların emeklilik şartları neler? 1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları yüksek mi oluyor? 1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları neler? 1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik konusunda merak ettiği başlıkları sizler için derledik. 1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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