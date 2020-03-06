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Erken emekli olma şartları için önemli detay... 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar dikkat!

Erken emekli olma şartları, emekli olmak için yollar arayan kişiler tarafından sorgulanıyor. Erken emeklilik için yeni bir formül bulunuyor. 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların emekliliği, erken emeklilik koşulları ile sağlanır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar, 3600 günlük prim sayısının tamamlanması ile emekli olurlar. Bu tarih öncesi sigorta başlangıcı olan çalışanlar, emeklilikte yaş sınırına takılmamaktadır. 1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir.

  • SGK
  • 07.03.2020 09:31
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 09:31
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1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlar dikkat! Erken emeklilik şansınız var

Sigorta başlangıcı 1999 senesinden önce olanların emeklilik şartları neler? 1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları yüksek mi oluyor? 1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları neler? 1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik konusunda merak ettiği başlıkları sizler için derledik. 1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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