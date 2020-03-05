Kamu görevine girenler için emekli aylığı almak için hizmet süresini tamamlayanlar için 2020 yılı şartları tamamen mi değişti. Emekli nasıl olunur, kaç yaşında emekli olurum hesaplama sizler için araştırdık. 20 hizmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 hizmet yılını dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş şartına bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet süresi ve yaş şartı getirilmişti. 2008 sonrası yasa halen geçerli olan bir yasadır ve , işçi, memur, görevli herkes bu yasaya göre emekli olabiliyor. Belli bir hizmet süresini tamamlayıp emekli olacaklar için, işe giriş tarihleri, hizmet süresi ve cinsiyetine göre yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor.

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