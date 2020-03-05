1800 gün prim ile erken emeklilik hakkı tanınan vatandaşlar var. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? Devlet kimi vatandaşlara normalden çok daha az prim ödemiş ve hizmet süresi az olsa bile erken emeklilik hakkı vermiştir. Bu haklarda Sosyal Güvenlik Kanunu'nda belirlenmiştir. Malulen emekli olmak için belirtilen şartlar nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir? Malulen emeklilik başvurusu için talep edilen belgeler hazırlandıktan sonra, bu belgelerle birlikte sosyal Güvenlik Kurumu'na gidilmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sevk edilen hastaneye gidilerek, malullük oranının belirlenmesi için sağlık testine girilmesi gerekir.

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