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bu hakkı kimlere tanıdı? 1800 gün prim ile erken emekli olma müjdesi!

ile ilgili araştırmalar çalışan vatandaşlarımız tarafından her gün arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. 1800 gün prim hakkı ile emekli olma şansınız bulunuyor. 1800 gün prim ile emekli olmak için çalışanların bedensel fonksiyonlarını etkileyecek düzeyde rahatsızlıklar geçirmesi gerekir. , Kurumu kapsamında görev yapan 4A, 4B ve 4C lıların, erken yaşta emeklilik hakkı elde etmelerine sağlayan sistemdir. 4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir. Detaylar takvim.com.tr'de

  • SGK
  • 05.03.2020 17:40
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 18:05
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1800 gün prim ile erken emekli olma müjdesi!

1800 gün prim ile erken emeklilik hakkı tanınan vatandaşlar var. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? Devlet kimi vatandaşlara normalden çok daha az prim ödemiş ve hizmet süresi az olsa bile erken emeklilik hakkı vermiştir. Bu haklarda Sosyal Güvenlik Kanunu'nda belirlenmiştir. Malulen emekli olmak için belirtilen şartlar nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir? Malulen emeklilik başvurusu için talep edilen belgeler hazırlandıktan sonra, bu belgelerle birlikte sosyal Güvenlik Kurumu'na gidilmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sevk edilen hastaneye gidilerek, malullük oranının belirlenmesi için sağlık testine girilmesi gerekir.

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