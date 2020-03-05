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Milyonlar dikkat! Emeklilik yaşı tamamen mi değişti? Şu an işe girenler emekli olacak?

Kamu görevine girenler için emekli aylığı almak için hizmet süresini tamamlayanlar için 2020 yılı şartları tamamen mi değişti. Emekli nasıl olunur, emekli olurum hesaplama sizler için araştırdık. 20 hizmet yılını dolduran kadın memurlarla, 25 hizmet yılını dolduran erkek memur ve çalışanlar yaş şartına bakmaksızın emekli olmaları 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren değişmiş yeni yasada hizmet süresi ve yaş şartı getirilmişti. 2008 sonrası yasa halen geçerli olan bir yasadır ve , işçi, memur, görevli herkes bu yasaya göre emekli olabiliyor. Belli bir hizmet süresini tamamlayıp emekli olacaklar için, işe giriş tarihleri, hizmet süresi ve cinsiyetine göre yaş şartını yerine getirmesi gerekiyor.

  • SGK
  • 05.03.2020 14:20
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 14:20
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Milyonlar dikkat! Emeklilik yaşı tamamen mi değişti?

Milyonlarca emekli, emeklilik yaşları ile ilgili yeni yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda yeni işe girecek olanlar hangi tarihte ne zaman emekli olabileceklerini sorguluyor. 2020 yılı emeklilik hesaplamada da 2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. 4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. 2020 yılında kadınlar için en erken 63 yaşını doldurmakla emekli aylığı alınabiliyor. Erkekler en erken 65 yaşını doldurduktan sonra emekli aylığı alabilecek. Kadınlar ve erkekler içinde 25 hizmet yılı şartları tamamlaması gerekiyor.

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