Erken emeklilik ile ilgili araştırmalar çalışan vatandaşlarımız tarafından her gün arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. 1800 gün prim hakkı ile emekli olma şansınız bulunuyor. 1800 gün prim ile emekli olmak için çalışanların bedensel fonksiyonlarını etkileyecek düzeyde rahatsızlıklar geçirmesi gerekir. Malulen emeklilik, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında görev yapan 4A, 4B ve 4C sigortalıların, erken yaşta emeklilik hakkı elde etmelerine sağlayan sistemdir. 4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir. Detaylar takvim.com.tr'de

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