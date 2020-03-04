Çift emekli maaşı alınır mı? Yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün mü? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.

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