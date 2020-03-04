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, ve Bağkur'lu için alınır mı? Baba ve eşten iki emekli maaşı nasıl alınır?

Milyonlarca emekli aylığı alan vatandaş almanın yollarını internette sorgulamaya devam ediyor. Çift emekli maaşı alınır mı? Kadınlar, hayatını kaybeden yakınlarının maaşlarını alma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki baba ve eşten iki emekli maaşı alınabilir mi? Kurumu bazı durum ve şartlarda emekliye hakkı tanımaktadır. Özellikle kadın emekliler için pozitif bir ayrımcılık yapılan çift maaş hakkı için gerekli şartlar nelerdir? Çift emekli maaşı nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir?

  • SGK
  • 04.03.2020 11:21
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 11:21
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Çift emekli maaşı alınır mı? Baba ve eşten iki emekli maaşı alınabilir mi?

Çift emekli maaşı alınır mı? Yaşamını yitiren anne-baba veya eş üzerinden belli şartlarda maaş bağlanıyor. Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün mü? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.

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