Çalışan milyonlarca kişi emeklilik ile ilgili hayal kuruyor. Ancak SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu ya da emekli sandığına tabi olarak çalışanlar; emeklilik, sigorta, askerlik, doğum borçlanması gibi birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.

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