Bugünkü
Takvim

Milyonlarca , ve Bağ-Kur emeklisini ve memuru yakından ilgilendiriyor! "Aza az, çoka çok’ maaş dönemi…

Milyonlarca , ve Bağ-Kur emeklisini ve memuru yakından alakadar eden haber geldi. Bundan sonra aza az, çoka çok’ maaş dönemi başlıyor. Bu bağlamda haberimizde bu konu hakkında sorulan soruları ve cevapları bulabilirsiniz. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir. E-Devlet şifrenizi 2 TL karşılığında PTT şubesinden aldıktan sonra, sisteme T.C. kimlik numaranız ve bu şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir.

  • SGK
  • 04.03.2020 13:38
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 13:38
ABONE OL
Milyonları ilgilendiriyor! Aza az, çoka çok’ maaş dönemi…

Çalışan milyonlarca kişi emeklilik ile ilgili hayal kuruyor. Ancak SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu ya da emekli sandığına tabi olarak çalışanlar; emeklilik, sigorta, askerlik, doğum borçlanması gibi birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Milyonlarca SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisini ve memuru yakından ilgilendiriyor! "Aza az, çoka çok’ maaş dönemi…
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri