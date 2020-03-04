Nakit sıkıntısı çeken emekliler için avans ve faizsiz kredi gündemde. Buna göre, isteyen emekli maaşının 3 katı kadar avans ya da 10 katı tutarında faizsiz kredi çekebilecek. 36 ayda geri ödeme imkanı olacak. Ülkemizde emekli olmak için gün sayan yüz binlerce çalışan bulunuyor. Bir yandan emekli olacağı günü bekleyen vatandaşlar bir yandan da alacağı maaş miktarı hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara avans fırsatı sunulması gündeme geldi. Emekli başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının aynısı emekli olan vatandaşlara da sunulması konuşuluyor. Konuyla ilgili onay çıkması durumda mevcut emekliler üç maaş tutarında avans çekme hakkına kavuşacak.

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