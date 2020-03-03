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Sözleşme süresi doldu! 2020 Mart banka banka ücretleri ne kadar? Ödeme ne zaman?

Milyonlarca emeklinin promosyon sözleşme süresi bu ay doldu. Yeni teklifleri bekleyen emekliler konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenirken taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Promosyonun yanında milyonlara ek fırsatlar sunulacak. Peki, 2020 Mart banka banka ücretleri ne kadar? İşte merak edilen detaylar

  • SGK
  • 03.03.2020 18:49
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 19:07
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Sözleşme süresi doldu! İşte emekli promosyon ücretleri

Yaklaşık 13 milyon emekli Mart ayının gelmesiyle birlikte promosyon için yapılacak açıklamayı bekliyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay doluyor. Bu nedenle milyonlarca emekli kendilerine sunulacak teklifleri öğrenmek istiyor. İşte 2020 Mart banka banka emekli promosyon ücretleri

HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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