Yaklaşık 13 milyon emekli Mart ayının gelmesiyle birlikte promosyon için yapılacak açıklamayı bekliyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay doluyor. Bu nedenle milyonlarca emekli kendilerine sunulacak teklifleri öğrenmek istiyor. İşte 2020 Mart banka banka emekli promosyon ücretleri

HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.



DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

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