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Maaş günü yaklaştı! Kim ne kadar AGİ ödemesi alacak? AGİ tablosu evli, bekar ve çocuklu hesaplama

işlemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde bu yıl uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak belirlenmişti. Şubat ayında yılın ilk maaşlarını alan milyonlarca kişi Mart ayının gelmesiyle birlikte AGİ hesaplama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Mart ayında kim ne kadar AGİ ödemesi alacak? İşte AGİ tablosu evli, bekar ve çocuklu hesaplama işlemi hakkında bilgiler

  • SGK
  • 03.03.2020 21:42
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 21:43
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Maaş günü yaklaştı! Kim ne kadar AGİ ödemesi alacak? AGİ tablosu evli, bekar ve çocuklu hesaplama

Kim ne kadar AGİ ödemesi alacak? Türkiye'de farklı alanlarda çalışan milyonlarca kişi yeni ayda AGİ tablosuna göre ne kadar ödeme alacağını öğrenmek istiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı ve AGİ zam oranları tablosu Aralık ayının son günlerinde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Mart ayının gelmesiyle beraber maaş gününü bekleyen milyonlarca kaç TL alacağı 'asgari geçim indirimi' ücreti hakkında araştırma yapıyor.

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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