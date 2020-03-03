Maaş günü yaklaştı! Kim ne kadar AGİ ödemesi alacak? AGİ tablosu evli, bekar ve çocuklu hesaplama

Kim ne kadar AGİ ödemesi alacak? Türkiye'de farklı alanlarda çalışan milyonlarca kişi yeni ayda AGİ tablosuna göre ne kadar ödeme alacağını öğrenmek istiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu yıl geçerli olacak asgari ücret zammı ve AGİ zam oranları tablosu Aralık ayının son günlerinde vatandaşlarla paylaşılmıştı. Mart ayının gelmesiyle beraber maaş gününü bekleyen milyonlarca kaç TL alacağı 'asgari geçim indirimi' ücreti hakkında araştırma yapıyor.

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.