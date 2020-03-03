Kim ne kadar AGİ ödemesi alacak? AGİ tablosu evli, bekar ve çocuklu hesaplama... Maaş günü yaklaştı!

AGİ hesaplama işlemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yılın son günlerinde bu yıl uygulanacak olan asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak belirlenmişti. Şubat ayında yılın ilk maaşlarını alan milyonlarca kişi Mart ayının gelmesiyle birlikte AGİ hesaplama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Mart ayında kim ne kadar AGİ ödemesi alacak? İşte AGİ tablosu evli, bekar ve çocuklu hesaplama işlemi hakkında bilgiler

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi.