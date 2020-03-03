Bugünkü
Takvim

Emekliye yeni fırsatlar gündemde! İkramiye, ek ödemeler, promosyon ve artışı olacak mı?

Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli Mart ayının ilk günlerinden itibaren promosyon zammı için son dakika açıklamalarını yakından bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlar aynı zamanda ikramiye, promosyon, artışı ve ek ödemelerin olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği, temmuz zammı öncesi 4 ayrı konuda talebini açıkladı. İntibaktan promosyona, ikramiyelerden ek ödemelere kadar geniş bir yelpazeyi içeren istekler kabul görürse emekli maaşlarında büyük artış yaşanacak. İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler...

  • SGK
  • 03.03.2020 20:32
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 20:32
ABONE OL
Emekli ikramiye, promosyon ve intibak artışı olacak mı?

Ocak ayında zamlı maaşları belli olan emekliler 2020 yılında hangi ödemeleri alacağını merak ediyor. Mart ayının ilk günlerinden itibaren promosyon hakkında araştırma yapan emeklilerin yüzü ikramiyelerle daha da gülecek. Ayrıca emeklilere yönelik Türkiye Emekliler Derneği'nden yeni bir talep geldi. Özellikle şu günlerde milyonlarca emeklinin intibak, promosyon, ikramiye ve ek ödeme konularında gelirleri artıracak 4 talep öne çıktı. Peki, son gelişmeler nelerdir? İşte detaylar

"BANKA PROMOSYONLARININ ARTIRILMASI..."

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Banka promosyonlarının artırılması, bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, yüzde 4-5 seviyelerinde olan ek ödemelerin yüzde 10'a yükseltilmesi, intibak yasasının çıkarılması gibi taleplerimiz var" açıklaması yaptı.

Promosyon talebi hayata geçerse, maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban tutarlar yükselecek. Emekliler güncellenen tutar üzerinden promosyonunu alabilecek. Bu tutarın 600 liraya çıkarılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler SGK Emekliye yeni fırsatlar gündemde! İkramiye, ek ödemeler, promosyon ve intibak artışı olacak mı?
Diğer SGK Haberleri Tüm sgk haberleri
Tüm SGK Haberleri