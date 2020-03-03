Ocak ayında zamlı maaşları belli olan emekliler 2020 yılında hangi ödemeleri alacağını merak ediyor. Mart ayının ilk günlerinden itibaren promosyon hakkında araştırma yapan emeklilerin yüzü ikramiyelerle daha da gülecek. Ayrıca emeklilere yönelik Türkiye Emekliler Derneği'nden yeni bir talep geldi. Özellikle şu günlerde milyonlarca emeklinin intibak, promosyon, ikramiye ve ek ödeme konularında gelirleri artıracak 4 talep öne çıktı. Peki, son gelişmeler nelerdir? İşte detaylar

"BANKA PROMOSYONLARININ ARTIRILMASI..."

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Banka promosyonlarının artırılması, bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, yüzde 4-5 seviyelerinde olan ek ödemelerin yüzde 10'a yükseltilmesi, intibak yasasının çıkarılması gibi taleplerimiz var" açıklaması yaptı.

Promosyon talebi hayata geçerse, maaşa göre 300, 375, 450 lira olan taban tutarlar yükselecek. Emekliler güncellenen tutar üzerinden promosyonunu alabilecek. Bu tutarın 600 liraya çıkarılması bekleniyor.